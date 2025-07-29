Esenyurt'ta Çocuk Kamyonun Altında Kaldı

Esenyurt'ta seyir halindeki çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 363. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle Yusuf D. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk aracın altında kaldı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemenin ardından Yusuf D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çöp kamyonunun sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL