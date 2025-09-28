Esenyurt'ta 3 çocuğun silahlı şakası yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
Esenyurt'ta 3 çocuğun silahlı şakası yürekleri ağza getirdi

Esenyurt'ta 3 çocuğun silahlı şakası yürekleri ağza getirdi
28.09.2025 09:44
Esenyurt\'ta 3 çocuğun silahlı şakası yürekleri ağza getirdi
İstanbul Esenyurt'ta küçük yaştaki 3 arkadaşın silahlı şakası büyük panik yarattı. Çocuklardan biri belindeki silahı çekerek arkadaşının ayağına doğru ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, çocukların gülerek olay yerinden uzaklaştıkları anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta küçük yaştaki 3 arkadaşın silahlı şakası yürekleri ağza getirdi. Çocuklardan biri, arkadaşının ayağına doğru ateş ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen çocuk yaştaki 3 kişi, aralarında şakalaşmaya başladı.

ARKADAŞININ AYAĞINA DOĞRU ATEŞ ETTİ

O sırada içlerinden biri, belindeki silahı çekerek arkadaşına doğrulttu. Ardından ise kurusıkı olduğu düşünülen tabancayla arkadaşının ayağına doğru ateş etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olayda yaralanan olmadı. Yaşananların ardından gülerek olay yerinden uzaklaşan çocukların o anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 3 çocuğun silahlı şakası yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

