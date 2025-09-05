Onlarca kişi tekme, yumruk ve sandalyelerle birbirine girdi - Son Dakika
Onlarca kişi tekme, yumruk ve sandalyelerle birbirine girdi

Onlarca kişi tekme, yumruk ve sandalyelerle birbirine girdi
05.09.2025 11:45
Esenyurt'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Onlarca kişi tekme ve tokatla birbirine girerken bir kişinin sandalye fırlattığı görüldü.

İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yine hareketli dakikalar yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda ortalık savaş alanına dönerken, iki gruptan onlarca kişi tekme ve tokatla birbirine girdi. Taraflardan birinin sandalye fırlattığı da görüldü.

