Esenyurt'ta İstismar Olayında Polis Yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta İstismar Olayında Polis Yaralandı

Esenyurt\'ta İstismar Olayında Polis Yaralandı

Esenyurt'ta bir çocuğu istismar eden M.Ö., polis memurunu yaraladı ve ardından intihara kalkıştı.

02.12.2024 04:15
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Esenyurt'ta bir çocuğu istismar ettiği iddiası üzerine evine operasyon yapılan şüpheli M.Ö. (22), polis memuru N.Y.'ye ateş ederek yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken eve yapılan operasyonda, şüpheli M.Ö.'nün önce 14 yaşındaki bir çocuğun kafasına, ardından da kendi kafasına ateş ederek hem kendisini hem de çocuğu yaraladığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 670. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de iki çocuğu arabaya alıp kaçıran M.Ö. isimli şüpheli, Esenyurt'a seyir halindeyken Y.K.O. isimli çocuk arabanın durmasını fırsat bilerek kaçtı. Polis karakoluna giden çocuk, durumu polis ekiplerine bildirdi. İddia üzerine şüphelinin evini tespit eden asayiş ekipleri eve baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli M.Ö. (22), polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu asayiş şubede görevli polis memuru N.Y. karnından yaralandı. Polis memurunun yaralanmasının ardından olay yerine çok sayıda polis özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi.

Kaçırdığı çocuğa ve kendi kafasına ateş etti

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, şüphelinin bulunduğu eve operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, şüpheli M.Ö.'nün önce adreste tuttuğu 14 yaşındaki İ.S.Y. isimli çocuğu kafasından vurduğu, ardından da aynı silahla kendi kafasına ateş ettiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan, polis memuru N.Y., İ.S.Y. isimli çocuk ve şüpheli M.Ö.'nün ağır yaralandığı, 3'nün de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 01.12.2024 tarihinde Esenyurt ilçesi Yalıkent Mahallesi'nde bulunan bir adreste cinsel istismar şüphelisi bir şahsın bulunduğu tespit edilmiştir. Şahsın yakalanması amacıyla adrese geçildiğinde, şüpheli M.Ö. (22) isimli şahıs tarafından görevli polislere ateş açılmış, N.Y. isimli polis memuru açılan ateş sonucu yaralanmış, yaralı olarak hastaneye intikali sağlanmış, özel harekat unsurlarınca M.Ö. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik adrese operasyon gerçekleştirilmiştir. Özel harekat unsurlarınca adrese girildiği esnada, İ.S.Y. (14) isimli erkek çocuğun kafasına şüpheli şahıs tarafından ateş edilerek çocuk yaralanmış, ardından şüpheli şahıs kendi kafasına da ateş ederek intihara teşebbüs etmiş, görevlilerce durum kontrol altına alınarak şüpheli şahıs ile erkek çocuğun hastaneye intikali sağlanmış, hayati tehlikelerinin devam ettiği anlaşılmıştır. Şüpheli M.Ö. isimli şahsın kayıtları incelendiğinde, 1 adet ruh ve sinir hastalıkları hastane kaydı olduğu tespit edilmiş, adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta İstismar Olayında Polis Yaralandı - Son Dakika

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