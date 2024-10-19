Esenyurt\'ta kadın kılığına giren şahıs silahlı saldırı düzenledi

Bu insanlar silahı hemde otomatik nereden buluyorlar

Ersin Çetinkaya:

Söyleyeyim eskiden polis kafasına göre çevirip arama yapıyordu şimdi arama savcının insiyatifine bırakıldı polis arama yapmıyor ha yaptı diyelim buldu adam polise sıksa polis karşılık vereyim mi diye düşünüyor çünkü yine bir savcının insiyatifine bırakılıyor savcı öldürmenize gerek yoktu bu suç dese al başına belayı savcılar da haklı çünkü kanun koyucu bu silahı neye göre kime neden kullanacağını açık bir şekilde söylemiyor yazmıyor