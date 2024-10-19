Esenyurt'ta kadın kılığına giren şahıs silahlı saldırı düzenledi - Son Dakika
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Esenyurt'ta kadın kılığına giren şahıs silahlı saldırı düzenledi

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Esenyurt'ta kadın kılığına giren bir kişi, husumetlisine otomatik silahla ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

19.10.2024 16:27  Güncelleme: 16:57
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İstanbul Esenyurt'ta galericiler sitesinde kadın kılığına giren şahıs, husumetli olduğu kişiyi otomatik silahla vurdu. Güpegündüz gerçekleşen o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. Kadın kılığına giren şüpheli, daha önce aralarında husumet bulunduğu kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheli, husumetlisini vurduktan sonra olay yerinden kaçarken silahını düşürdü. Silahı düştüğü yerde bırakan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadın kılığına girip husumetlisine kurşun yağdırdı

SALDIRI ANI KAMERADA

Güpe gündüz gerçekleşen silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın kılığına giren şüpheli elindeki silahla ateş açmaya başladı. Ateş ettikten sonra yürüyen merdivenlerden kaçan şahsın silahını düşürdüğü görülüyor.

Esenyurt\'ta kadın kılığına giren şahıs silahlı saldırı düzenledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta kadın kılığına giren şahıs silahlı saldırı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Güven Yaşar:
    Bu insanlar silahı hemde otomatik nereden buluyorlar 31 0 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya:
    Söyleyeyim eskiden polis kafasına göre çevirip arama yapıyordu şimdi arama savcının insiyatifine bırakıldı polis arama yapmıyor ha yaptı diyelim buldu adam polise sıksa polis karşılık vereyim mi diye düşünüyor çünkü yine bir savcının insiyatifine bırakılıyor savcı öldürmenize gerek yoktu bu suç dese al başına belayı savcılar da haklı çünkü kanun koyucu bu silahı neye göre kime neden kullanacağını açık bir şekilde söylemiyor yazmıyor 0 0
  • Mustafa karaca:
    Zaten erkek olsa, kadın kılığına girmez.korkak insaların davranışı.pusu kurmak, arkadan vurmak, kadın kılığına girmek. 22 1 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Moda oldu kadın kılığına girip adam vurmak.Kaçarkende erkekliğin %99 kaçmak demiş. 17 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Rahmetli İnek Şabanın filmi gerçek oldu 7 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa:
    Esenyurt yine :)) 5 0 Yanıtla
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