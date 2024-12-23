Esenyurt'ta Kafasından Vurulmuş Genç Bulundu

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Esenyurt'ta bir kişi başından vurulmuş halde cadde üzerinde ölü bulundu

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta 24 yaşındaki bir adam kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemenin ardından adamın cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevredeki vatandaşlar tarafından cadde üzerinde bir kişiyi yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede şahsın öldüğü belirlendi. Daha sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kafasından silahla vurulmuş şahsın Abdullah Aydın olduğu tespit etti. İncelemenin ardından 24 yaşındaki adamın cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Morg'una götürüldü. Polis ekipleri tarafından konu ile ilgili çalışması sürüyor.