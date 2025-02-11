Esenyurt'ta Karlı Yolda Feci Kaza - Son Dakika
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Esenyurt'ta Karlı Yolda Feci Kaza

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Esenyurt'ta kayan otomobil iki öğretmene çarparak feci bir kazaya neden oldu. Kamerada görüntülendi.

11.02.2025 19:31
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Esenyurt'ta karlı yolda feci kaza kamerada: Kayan otomobil 2 öğretmene çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta karlı yolda kayan otomobil önce karşı yönden gelen araca, ardından da kaldırımda yürüyen iki öğretmene çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere feci kaza Mevlana Mahallesi Hasan Kerim Caddesi üzerinde yaşandı. 34 AAL 322 plakalı araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce karşı yönden gelen 34 ZP 3005 plakalı otomobile, ardından da görev yaptıkları okula gitmek için kaldırımda yürüyen biri kadın iki öğretmene çarptı. Öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki meslektaşları yardıma koştu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan öğretmenler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı kamerada

Karlı yolda yaşanan feci kaza kameraya da yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil hızla yokuş aşağı geliyor. Önce diğer otomobile çarpan araç, ardından okula gitmeye çalışan iki öğretmeni altına alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Karlı Yolda Feci Kaza - Son Dakika

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