Esenyurt\'ta Kasap Dükkanı Kurşunlandı

Kasap dükkanını kurşunladı, koşarak uzaklaştı
Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir adam kasap dükkanını kurşunladı
İSTANBUL - Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, kasap dükkanını kurşunladı. Üç merminin isabet ettiği dükkanda maddi zarar oluşurken, saldırgan koşarak kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrasında ise polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir kasap dükkanında yaşandı. İşyerini açmak için gelen çalışanlar kepenk, kapı ve içecek dolabındaki mermi izlerini gördü. Durumu hemen polise haber veren çalışanlar, çevredeki esnaflardan gece yarısı bir şahsın dükkana ateş ettiğini, ardından ise koşarak kaçtığını öğrendi. Silahlı saldırıda kapalı halde bulunan dükkanda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi zarar oluştu. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırının neden olduğu hakkında bilgisi olmadığını belirten kasap çalışanı "Ben burada çalışıyorum, kimse ile muhataplığımız yok, neden kurşunlandı bilmiyorum. Sabah geldiğimizde dükkanı kurşunlanmış halde gördüm. Çevredeki esnaflar olayın gece saatlerinde yaşandığını söyledi. Dükkana 3 mermi isabet etmiş" dedi.
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