 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü

Esenkent Mahallesi'ndeki bir sitede kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı bina, yola doğru çöktü. Çevredeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Esenyurt\'ta kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü
25.12.2023 - 16:34,
Abone Ol

Esenyurt'ta kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü yıkımı yapılan bina yola doğru çöktü. Çevredeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenkent Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Sitede bulunan 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım yapıldığı esnada bina bir anda yola doğru çöktü. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve yıkımı izleyenler büyük tehlike atlattı. Olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler trafiği kapatarak çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yola dökülen molozların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Site sakinlerinde Özgür Öztürk, "Ben bu sitede oturuyorum. Yıkılın bina ile aramızda on metre yok. Yarısını yıkmışlardı zaten. Bu sırada yolu kapatmamışlardı. Kontrolsüz bir yıkım vardı. Herhangi bir güvenlik önlemi de bulunmamaktaydı. Komşulara da haber verilmedi. Daha sonra yıkım oldu. Yol kapatıldı şerit çekildi. Şu anda molozları temizliyorlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt, Zabıta, Yıkım, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü - Son Dakika


15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06
2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Son Dakika
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:48:42. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement