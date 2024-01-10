Esenyurt\'ta kimliksiz şüphelinin akrabaları polise saldırdı

Esenyurt'ta uygulamaya takılan kimliksiz şüphelinin akrabaları polise saldırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sivil polis ekiplerinin yaptığı uygulamaya takılan bir şahıs üzerinden kimlik çıkmadığı için emniyete götürülmek istenince akrabaları polise saldırdı. Şahıs ve akrabaları hakkında işlem başlatıldı.

Olay, Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil polis ekipleri rutin uygulama sırasında şüpheli bir şahsı durdurdu. Ekipler üzerinden kimlik çıkmayan şahsı emniyete götürmek istedi. Bu duruma itiraz eden şahıs ise ekipler ile tartıştı. Tartışmayı duyan şahsın akrabaları dışarı çıkarak polis ekiplerine tepki gösterip kavga etti. Aile yakınlarının saldırısı üzerine kısa sürede büyüyen kavgayı polis ekipler silah çıkararak kontrol altına almaya çalıştı. Şahıs ve akrabaları hakkında işlem başlatıldı.