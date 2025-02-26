Esenyurt'ta Madde Bağımlısı Kız Darp Edildi

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İstanbul Esenyurt'ta, iddiaya göre madde bağımlısı genç kızı ailesi eve götürmek istedi. Ailesi tarafından sokakta darp edilen kız, ihbar üzerine gelen polisi görünce yakınlarının elinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre madde kullanan kız, evinden kaçtı. Bu durum üzerine sokağa çıkan aile üyeleri, kızı eve götürmek istedi. Eve gitmekte direnen kız, yakınları tarafından darp edilip zorla götürmek isteyince ortalık karıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis sevk edildi. Polisin geldiğini fırsat bilen kız, olay yerinden koşarak kaçarken, yakınları ise onu yakalamaya çalıştı. Kızın kaçtığı ve polisin olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL