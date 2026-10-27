Esenyurt\'ta polisten kaçan motosikletli, havaya ateş açılmasının ardından yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli şahıs kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibiyle film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşanırken, bir süre sonra motosikleti bırakan şahıs koşmaya başladı. Polisin havaya ateş açarak şahsı yakaladığı o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletli şahıs polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin de şahsı takip etmesiyle film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Uzun süre devam eden takibin ardından motosikletini yola atan şahıs koşarken, polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Dakikalar süren takibin ardından polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.