Siparişi değiştirmeyen garsonu feci şekilde dövdüler - Son Dakika
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Siparişi değiştirmeyen garsonu feci şekilde dövdüler

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Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde hamburger siparişi veren genç kız, köftenin pişmediğini iddia ederek değiştirmek istedi. Restoran personeli değişimi reddedince çıkan tartışma büyüdü ve genç kızın yanındakiler restoran çalışanını dövdü. Olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

17.04.2024 10:14  Güncelleme: 11:32
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İstanbul'da bir alışveriş merkezinde hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği gerekçesiyle değiştirmek istedi. Restoran personeli değişimi reddedince tartışma çıktı ve genç kızın yanındakiler personeli tekme tokat dövdü. Birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.

İSTEĞİ REDDEDİLİNCE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Yemek katında hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği iddia ederek hamburgeri değiştirmek istedi. Bu durumu kendi müdürüne soran personel ise, hamburgeri değiştiremeyeceklerini söyleyerek isteği reddetti. Duruma sinirlenen genç kız ile çalışan arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma esnasında iddiaya göre çalışan personel, genç kıza argo cevap verince ortalık karıştı.

Siparişi değiştirmeyi reddeden restoran çalışanını dövdüler

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Genç kızın alışveriş merkezinde bulunan arkadaşları, personeli tekme tokat dövmeye başladı. O anlarda sandalyeler de havada uçuştu. Tarafları sakinleştirmek hiç kolay olmadı, olayın giderek büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Siparişi değiştirmeyi reddeden restoran çalışanını dövdüler

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavga eden kişiler polis tarafından ayırıldı. İki taraf birbirinden şikayetçi olarak polis merkezine götürüldü. AVM'nin adeta savaş alanına döndüğü olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Siparişi değiştirmeyi reddeden restoran çalışanını dövdüler
Siparişi değiştirmeyi reddeden restoran çalışanını dövdüler
Siparişi değiştirmeyen garsonu feci şekilde dövdüler
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siparişi değiştirmeyen garsonu feci şekilde dövdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sinan çayırcı: Ben 1995 yılında uluslararası bir hamburger markasının şubesinde çalıştım ve o zamanlarda müşteri mesela menüyü teslim altı ve masasına giderken elinden yere düşürdü biz de hemen üzülmeyin lütfen diyerek hemen yeni bir menü verirdik . Şimdi şu durum o zaman olsa pişmediğini söylediği hamburgerin yanına bir de ekstra ikram bir tatlı verilirdi . Nereden nereye . Eskiden olan kalite asla yok şimdikilerde bunu net olarak görüyorum. 37 0 Yanıtla Erdi Özakdarma: Bu saldırmak için asla bir bahane olamaz.. Keyfi yada ego tatmini köftem pişmemiş deme olasılığıda var.. Belkide bir su istimal farkedildi ve ondan reddedildi. Bilemeyiz.. 0 0

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