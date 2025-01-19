Esenyurt'ta Taksi Kavgası

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İstanbul Esenyurt'ta bir taksi şoförü ile alkollü olduğu iddia edilen yolcu arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Dakikalarca süren olayda güvenlik görevlisi kavgayı izlerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, gece 02.30 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Bir taksi şoförü, alkollü olduğu iddia edilen yolcusunu evine getirdi. Yolculuk sırasında ikili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, yolculuk sonunda yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. İkili, site içerisinde dakikalarca kavga ederken, site güvenliği ise başlarında bekleyerek olayı izledi. Bir süre sonra site sakinlerinin müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL