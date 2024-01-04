 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta Telefon Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta Telefon Hırsızı Yakalandı

Esenyurt'ta alışveriş merkezlerinde onlarca telefon çalan ve burnundaki yara ile tanınan telefon hırsızı, polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Şahsın hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt\'ta Telefon Hırsızı Yakalandı
04.01.2024 - 09:50,
Abone Ol

Esenyurt'ta vatandaşın korkulu rüyası haline gelen ve burnundaki yara ile tanınan telefon hırsızı, polis ekipleri tarafından iş üstünde yakalandı. Alışveriş merkezlerinde girdiği mağazalardan onlarca telefon çalan şahsın hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta bulunan Alışveriş merkezlerinden defalarca telefon çalan ve burnunda bulunan yarayla tanınan Yusuf P., vatandaşın korkulu rüyası haline gelmişti. Toplamda telefon hırsızlığı suçundan 19 suç kaydı bulunan şahıs, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Esenyurt Timleri tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf P. işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelinin telefon çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Alışveriş, İstanbul, Esenyurt, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Telefon Hırsızı Yakalandı - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45
Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33 Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:44:03. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Telefon Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement