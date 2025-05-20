Esenyurt'ta Yangın: Kadın 8. Kattan Atladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Yangın: Kadın 8. Kattan Atladı

Geniş Video İzle

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında panikleyen kadın, 8. kattan atlayarak ağır yaralandı.

20.05.2025 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan böyle atladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sitede bulunan 11 katlı binanın 8. katında çıkan yangında alevler daireyi sardı. Yangın esnasında panik yaparak aşağıya atlayan kadının görüntüsü kameraya yansıdı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Koza Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın 8. katında meydana gelen yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8. kattan atlayan kadın ağır yaralandı

Alev alev yanan dairede tek başına yaşayan E.D. isimli kadın yaşadığı panikle 8.kattan aşağı atladı. İtfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının aşağıya atladığı anların görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yandaki dairelere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Esenyurt, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Yangın: Kadın 8. Kattan Atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
403 öğrencinin diploması iptal edildi 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
Galatasaray’ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu 9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Fenerbahçe’nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı
Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü 20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
Kanarya ön eleme oynayacak Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolu Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

10:33
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:31
İBB’ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları Taner Çetin’in rüşvet çarkı ifşa oldu
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
10:18
İzmir mitingine kaç kişi katıldı CHP’nin rakamıyla AK Parti’nin rakamı arasında uçurum var
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu 22 gözaltı kararı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı
15:35
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:27
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
15:19
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
15:06
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 10:54:41. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yangın: Kadın 8. Kattan Atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.