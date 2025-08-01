Eşi tarafından öldürülen Sinem\'in son paylaşımı yürekleri yaktı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde dün saat 22.40 sıralarında, Ali Eren S. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem S.'nin (27) yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girdi. Sinem S. ile tartışmaya başlayan Ali Eren S. kadına silahla ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine bekçi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Adrese gelen bekçiye de ateş eden Ali Eren S. olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ve bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sinem S. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kasık bölgesinden vurulan ve ameliyat edilen bekçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan Ali Eren S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"İNSAN OLMAK BU KADAR BASİT"

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem S'nin sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım yürekleri yaktı. Paylaşımda Sinem S'nin, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" ifadelerini kullandığı görüldü.

"ALİ EREN İÇİN İNTİKAM ACELEYE GELMEZ"

Ali Eren S'nin ise olaydan 6 gün önce sosyal medya hesabından "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali Eren S'nin bu paylaşımı cinayeti planlı bir şekilde işlediğini ortaya koydu.