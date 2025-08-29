Kulüp başkanının öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 7\'ye yükseldi

Çekmeköy, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta 27 Ağustos'ta meydana gelen olayda kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uğradığı silahlı saldırı sonucu vurularak öldürüldü.

ŞÜPHELİ EDİRNE'DE YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, cinayet şüphelisi E.H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gittiğini belirledi. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarının ardından Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen E.H., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

2 BUÇUK YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Şüphelinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen ve evin sahibi olan G.K. ise aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

AZMETTİRİCİLER GÖZALTINDA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada cinayetle ilgili gözaltı sayısının 7'ye çıktığı öğrenildi. Yakalananlar arasında olayın azmettiricilerinin de bulunduğu belirtilirken cinayetin eski bir husumet olarak açıklandığı öğrenildi. Öte yandan soruşturmanın derinleşmesiyle gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.