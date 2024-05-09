3.Sayfa

Eski çorap fabrikasına milyonluk bitcoin baskını

Operasyonda 16 adet bitcoin cihazı ele geçirildi

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde eski bir çorap fabrikasına düzenlenen operasyonda bitcoin üretiminde kullanılan ve piyasaya değeri 5 milyon TL olan cihazlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden çorap fabrikası olarak kullanılan bir binanın kiralanarak içerisine yerleştirilen cihazlarla bitcoin üretildiğini tespit etti. Polis ekipleri 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda fabrikaya içerisine kurulan ve tanesi 10 bin dolar 16 adet bitcoin makinesi ve bunlara bağlı internet bağlantı sistemleri ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ayrıca S.A.adlı şahsın kaçak elektrik hattı çekerek cihazları çalıştırdığını belirledi.

Operasyonda S.A. gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.