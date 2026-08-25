Eski Sevgilisini Vuran Zanlı Gözaltında

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini silahla vurarak öldüren ve gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi'nde yaşanan olayda Hakan S., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Şerife Gezer'i taksiyle takip etmiş, minibüsten inen kadına defalarca ateş etmişti. Bir yufkacı dükkanına girerek kafasına silah dayayan Hakan S. polis ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan Şerife Gezer hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hakan S. konuyla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.