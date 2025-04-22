Eski TBMM Başkanvekili\'nin Eşi Vuruldu

İzmir'de oğlu tarafından vurulan eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, 20 Nisan günü İzmir'in Foça ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hacıveli Mahallesi'ndeki bir evde duyulan silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kontrol ettikleri evde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) cesedi ile karşılaştı. İncelemelerin ardından Işıklar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Gözaltına alınan çiftin oğlu Can Işıklar'ın (28) ise ifadesinde annesini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Gülay Işıklar için Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Işıklar'ın cenazesi namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA