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Eski TFF Başkanı Özdemir'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski TFF Başkanı Özdemir'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şarer için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı ve ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine birçok siyasetçi ve vatandaş katıldı.

27.12.2023 - 16:51,
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Eski TFF Başkanı Özdemir'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer hayatını kaybetti. Şarer için ikindi namazını müteakip Ankara'daki Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Şarer'in naaşı defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı.

Eski TFF Başkanı Özdemir\'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eski TFF Başkanı Özdemir'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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