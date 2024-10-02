Eskişehir Başsavcısı Değişti

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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, Yargıtay ve Danıştay seçimleri sonrasında boş kalan il ve ilçe başsavcılıklarına atamalar yapıldı. HSK kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. - ESKİŞEHİR