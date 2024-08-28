Eskişehir\'de 1 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalan Şüpheliler Yakalandı

3.Sayfa

Eskişehir'de, kendilerini polis olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, jandarmanın titiz takibi sonucu İstanbul'da yakalandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi İmişahir mahallesinde 7 Ağustos 2024 tarihinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir mağdur, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziyaret eşyasını, kendilerine polis süsü veren 2 dolandırıcıya elden teslim etti. Dolandırıcılık ihbarı üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucu 2 şüphelinin kimlik bilgileri ile olayda kullanılan aracın plakasını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması maksadı ile dün İstanbul'da 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalanarak gözaltıma alınırken, 2 adet cep telefonu ile 2 adet sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, alınan ifadelerinde, olayı kendilerinin gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR