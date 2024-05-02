Eskişehir'de 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Eskişehir\'de 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Eskişehir'de komşularının ihbarı üzerine Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin denetim yaptığı bir evden 4 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.

02.05.2024 12:45  Güncelleme: 12:50
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Eskişehir'de komşularının ihbarı üzerine Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin denetim yaptığı bir evden 4 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaştan gelen istek ve şikayetleri değerlendirmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kolluk güçleri ile birlikte vatandaştan gelen çöp ev şikayeti üzerine harekete geçti.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokak'ta bulunan çöp evi temizledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler toplandı. Evin içerisinde ve bahçedeki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, uzun uğraşın ardından çöp evden 4 kamyon çöp çıkardı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi.

Belediye yetkilileri, Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini, çöp evleri temizleyerek yaşanabilir hale getireceklerini belirtti. Yetkililer, vatandaşların çöp ev vasfı taşıyan bu tür ihbarlarını bir dilekçe ile Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapmaları gerektiğine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika

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