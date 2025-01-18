Eskişehir'de 7 Suçlu Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda; hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.C., 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.K., dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.F., tehdit suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan A.C., basit yaralama suçundan 15 ay 54 gün hapis cezası bulunan S.K., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.A., ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A., isimli şahıslar çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıslar ekiplerce cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR