Eskişehir\'de 885 adet sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince kontrol amacıyla durdurulan bir araçta 885 adet sentetik hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde durdurulan bir araçta 885 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kişi ise gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR