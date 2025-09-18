Eskişehir\'de Dolandırıcılık Operasyonu

İnternet üzerinden devre mülk satışı yaptıklarını söyleyip, kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtarak Eskişehir'de 7 olayda toplamda 1 milyon 800 bin TL elde eden 4'ü kadın 7 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan titiz çalışmalarda neticesinde; şüphelilerden A.P. isimli şahsın üzerine şirket açıldığı ve İstanbul'da ofis kiralandığı tespit edildi. Kiralanan ofiste şüpheli A.P., İ.E. ve E.A. isimli şahıslar birtakım internet sitelerinden devre mülklerini satışa çıkaran müştekileri arayarak, kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtıları belirlendi.

Saha elemanı olan şüpheli O.E., S.K., S.Y. ve T.T. isimli şahısların ise çeşitli söylemlerle müştekileri inandırıp mülkleri ile ilgili görüşmeye çağırdıkları ekiplerce tespit edildi. Görüşmeleri; otel lobisi veya kafe gibi ortamlarda gerçekleştiren şüphelilerin, şirket adına oluşturulan sözleşmeleri müştekilere imzalatıp para aldıkları, ancak herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmedikleri ekiplerin çalışmasında öğrenildi. Eskişehir'de bu şekilde toplam 7 olayın gerçekleştiğini tespit eden ekipler, dosya kapsamında zararın yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin TL olduğu değerlendirildi.

Eskişehir merkezli yürütülen projeli dosya kapsamında, İstanbul'da şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7 hedef şüphelinin tamamı yakalanırken, bahse konu şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 6 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 9 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 1 adet ekstazi hap, 1 adet lyrica hap, 1,5 gram esrar, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 100 adet fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemleri tamamlanan 4'ü kadın toplam 7 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR