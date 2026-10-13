Eskişehir'de esnafı tuzağa iten tefecilik ağında borç iddiası 80-90 milyon lirayı buldu - Son Dakika
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Eskişehir'de esnafı tuzağa iten tefecilik ağında borç iddiası 80-90 milyon lirayı buldu

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Eskişehir\'de esnafı tuzağa iten tefecilik ağında borç iddiası 80-90 milyon lirayı buldu
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Eskişehir'de banka kredisi bulamayan esnafın ağına düşürüldüğü tefecilik olayında borç yükünün 80-90 milyon lirayı bulduğu öne sürülüyor. Mağdur esnaf ve avukatın tehdit edildiği, bazı mağdurların şikayetini çektiği, soruşturmanın KOM'da sürdüğü belirtiliyor.

Eskişehir'de maddi sıkıntı yaşayan ve bankalardan kredi bulamayan esnafı hedef alan organize tefecilik ağında borç çarkı 90 milyon liralık devasa bir boyuta ulaştı. Hayali araç ticareti ve yüksek faizli senetlerle mağdur edilen esnaf ile dosyayı takip eden Avukat Tenzile Samut, süreç boyunca ağır tehdit ve baskılara maruz kaldıklarını belirterek adalet mücadelesi veriyor.

Eskişehir'de uzun süredir devam ettiği öne sürülen organize tefecilik olayında, esnafın ekonomik çaresizliğinden faydalanılarak kurulan ve toplamda 80-90 milyon lirayı bulan devasa borç sarmalı gün yüzüne çıktı. Mağdur esnafın ve avukatlarının aktardığı bilgilere göre, krediye ulaşamayan esnaf, galeri görünümü altındaki şüphelilere yönlendiriliyor. İlk etapta düşük oranlı gibi gösterilen nakit paralar veriliyor, ardından günlük aksama bahaneleriyle borçlar katlanarak artırılıyor. 1 buçuk milyon TL nakit karşılığında 5 buçuk milyon lira, 3 buçuk milyon lira karşılığında ise 10 milyon lirayı bulan ödemeler alındığı; 1,2 milyon liralık senet karşılığında ise 12 milyon lira istendiği belirtiliyor. Mağdur sayısının artmasıyla birlikte toplam alacak iddialarının 80-90 milyon lira bandına ulaştığı vurgulanıyor. Ödenen ve imha edildiği söylenen senetlerin dışarıda tutulduğu, icra ve haciz yoluyla yeni teminat senetleri talep edildiği ifade ediliyor.

"Avukat" yalanı ve haciz baskısı

Haciz mahalline giden bazı şahısların kendilerini avukat olarak tanıttığı, icra dairesindeki memurları da yanıltarak esnaf üzerinde baskı kurduğu ifade ediliyor. Mal kaldırılma korkusu yaşayan esnaftan avukatlık ücreti adı altında ek ödemeler ve milyonlarca liralık yeni teminat senetleri alındığı kaydediliyor. Dosyanın avukatı Tenzile Samut ve mağdur esnaf, süreç boyunca telefon aramaları, mesajlar ve bizzat gönderilen kişiler aracılığıyla ağır tehditlere maruz kaldıklarını söylüyor. Dükkan yakma, kurşunlama ve aile bireylerini kaçırma gibi tehditlerin yanı sıra avukata yönelik iftira kampanyaları yürütüldüğü de aktarıldı. Yoğun baskılar ve tehditler nedeniyle bazı mağdurların şikayetlerini geri çekmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Öte yandan avukat Samut'un tehditler nedeniyle kendisi için koruma kararı alınma talebi mahkemece reddedildi.

Soruşturma KOM'da sürüyor

Yaklaşık bir yıl önce ilk şikayetin yapıldığı, üç-dört ay önce dosyaların birleştirilmesiyle vurgunun ne kadar ciddi boyutlara ulaştığının netleştiği belirtildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü nezdinde soruşturma devam ederken, Eskişehir ve çevre illerde mağdur sayısının ve toplam borç yükünün giderek arttığı kaydediliyor.

"Milyonlarca liralık vurgun ve ağır tehditler altındayız"

Avukat Tenzile Samut, dosyaya ilişkin yaptığı açıklamada organize yapının işleyişini ve maruz kaldıkları baskıları şu sözlerle aktardı:

"En kısa tabirle örgütlü tefeci dosyasıdır, içerisinde binbir çeşit suç vardır. Yaklaşık 8 müvekkilim var ama dosyada 18 kişi gözükmektedir. Şikayet etme noktasına gelindiğinde tehdit edilip geri çekilenler de var. Mağdur olanlar genellikle esnaf. Krediye ulaşamayan insanlar maalesef galeri görünümü altında tefecilerin ağına düşürülmektedir. Kendisini avukat olarak tanıtan insanların haciz mahallinde yağma yapmalarıyla devam eden bir süreçtir.

Esnafta para sıkıntısı yaşayan insanları bulan ekipler, bu şüphelilere yönlendiriyor. İlk başta düşük faizli para veriliyor, daha sonra kat ve kat arttırılıyor. 1 buçuk milyon verilip 5 buçuk milyon alınmış; 3 buçuk milyon verilip 10 milyon alınmış. Gönderilen paraların dekontlarını borç olarak yazdıkları için dekontları da ellerindeki senetleri de icraya koyuyorlar. 'Biz size yardımcı oluyoruz' diyerek gidiliyor, 8 milyonluk teminat senetleri güya iyilik adı altında 6 milyona düşürülüyor. Haciz mahalline avukat olmayan şahıslar gelip kendilerini icra memurlarına da avukat olarak tanıtıyorlar. Mal kaldırılmasın diye bu kişilere avukatlık ücreti adı altında senetler veya ödemeler yapılıyor. Normal borcun üstüne faiz işletilip ekstra teminat senetleri alınıyor. Esnaf borç bataktan çıkamıyor. Ben ve müvekkillerim gece gündüz aramalar ve mesajlarla tehdit ediliyoruz. Bu dosyadan çekilmem için her şey yapıldı. İftiralar atıldı, ailemle tehdit edildim, adam gönderildi. Bana intikal eden alacak miktarı 30-40 milyon lirayı buluyor. Bir müvekkilden 1 milyon 200 bin TL bandında senet alınıp karşılığında 12 milyon isteniyor. Totele vurulduğunda borç miktarı 80-90 milyon lirayı bulmaktadır. Dosyamız poliste, KOM'da soruşturuluyor."

"12 milyon lira istediler, ailemle tehdit ediliyorum"

Eskişehir'de 6 yıldır esnaflık yapan mağdur ise yaşadığı borç sarmalını ve karşı karşıya kaldığı tehditlerle ilgili, "Maddi sıkıntılar ve bankalardan kredi bulamamam nedeniyle hayali araba ticareti kisvesi altında tefecilere bulaştım. Başlangıçta 3 buçuk ila 4 milyon lira civarında parça parça senet karşılığı para aldım. Bu paraları 10 milyondan fazla bir miktarla geri ödememe rağmen borcum bir türlü bitmedi. Günlük aksamalar bahane edilerek borcum sürekli artırıldı. Normalde ödenen ve yakılarak imha edilen senetler dışarıda tutulmuş. Benden 12 milyon liralık yeni teminat senetleri istediler. İmzalamayınca eski senetleri ortaya çıkarıp icra ve hacze koydular. Yaklaşık 3-4 aydır hukuk mücadelesi veriyoruz. Şahsım, eşim, çocuğum ve avukatım dükkan yakma, kurşunlama, vurma ve aile bireylerini kaçırma şeklinde ağır tehditler alıyoruz. Karakola ve savcılığa defalarca başvurmamıza rağmen henüz bir sonuç alamadık. İşletmeme yakın konumda rahatça gezip personelime bile ağır hakaret ve tehditler gönderiyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaEkonomiBankaSuçSon Dakika

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