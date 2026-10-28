Eskişehir'de iddiaya göre 3 kişi bin 950 TL'lik hesabı ödemeden dönerciden uzaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de iddiaya göre 3 kişi bin 950 TL'lik hesabı ödemeden dönerciden uzaklaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de iddiaya göre döner işletmesine gelen 3 kişi, sipariş ettikleri bin 950 TL'lik yemeğin hesabını ödemeden ayrıldı. Garsona ATM'ye para çekmeye gideceklerini söyleyen 2 kişinin ardından masada kalan kadın müşteri de bahçe çitlerinden atlayarak işletmeden uzaklaştı.

Eskişehir'de iddiaya göre bir dönerciye gelen 3 kişi, sipariş ettikleri bin 950 TL tutarındaki yemeğin ardından hesap ödemeden kaçtı. Yeni işe başlayan garsonu "para çekmeye gidiyoruz" bahanesiyle kandıran iddiaya göre şüphelilerden biri masada beklerken, gelen giden olmayınca o da bahçe çitlerinden atlayarak işletmeden uzaklaştı.

Yenibağlar Mahallesi Ulaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir döner işletmesinde meydana geldiği iddia edilen olayda, 2 erkek ve 1 kadın müşteriden oluşan grup, masaya oturarak çeşitli menü siparişlerinde bulundu. 1 adet tavuk döner menü, 1 adet tavuk döner menü, 1 adet tavuk döner, 1 adet et döner menü ve 1 adet sütlaç sipariş eden grubun, yemeklerini yedikten sonra hareketlendiği öne sürüldü.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, iddiaya göre gruptan 2 erkek şahıs yeni işe başlayan garsona, " ATM'ye para çekmeye gideceğiz" diyerek işletmeden ayrıldı. Masada kalan kadın müşterinin ise bir süre bekledikten sonra bahçe çitlerinin üzerinden atlayarak kaçtığı belirtildi. Toplam bin 950 TL'lik hesabı ödemeden ayrılan şahısların bir daha geri dönmezken, işletme yetkililerinin ödemenin yapılmaması durumunda polise şikayette bulunacaklarını belirttiği aktarıldı.

"Bin 950 TL'lik bir hesap bırakıp kaçmışlar"

Olayla ilgili konuşan dönerci çalışanı Ramazan Ucan, "İddiaya göre üç tane menü söylemişler. Şu arkamda gördüğünüz masaya oturmuşlar. Gruptan 2 kişi 'para çekmeye gidiyoruz' diye masadan kalkmışlar, kaçıp gitmişler. Masada kalan hanımefendi de etrafına bakmış, daha sonra şu arkamızda bulunan çitlerden atlayıp kaçmış. Bin 950 TL'lik bir hesap bırakıp kaçmışlar. Yeni başlayan bir garson vardı onlarla ilgilenen, 2 kişi 'para çekip geleceğiz, masadaki hanımefendi beklesin' demişler. Hanımefendi gelen giden olmayınca atlayıvermiş çitlerden" dedi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaGüncelBahçeATMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:24:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de iddiaya göre 3 kişi bin 950 TL'lik hesabı ödemeden dönerciden uzaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei