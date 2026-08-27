Eskişehir'de Kavga: Genç Biber Gazı ile Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Kavga: Genç Biber Gazı ile Gözaltına Alındı

Eskişehir\'de Kavga: Genç Biber Gazı ile Gözaltına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir apartmandaki kavgaya müdahale eden polis, mukavemet gösteren genci biber gazı ile etkisiz hale getirdi.

Eskişehir'de bir apartman içerisindeki kavgaya müdahale eden polis ekiplerine mukavemet gösteren ve biber gazı ile etkisiz hale getirilen bir genç, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 23.40 sıralarında Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Buket Sokak üzerindeki Aydın Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmana dışarıdan gelen genç erkek şahıs ile bir dairenin sakinleri arasında henüz bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Gence biber gazı ile müdahale edildi

Madde ya da alkol etkisinde olduğu değerlendirilen genç erkek, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Ekiplerin biber gazı ile müdahale ettiği genç, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Bu esnada, gencin annesi olduğu belirtilen bir kadın da polis ekiplerine zorluk yaşattı.

Sinir krizi geçiren kadın sakinleştirilemedi

Sokak ortasında bağırıp kendisini yerden yere atan kadın, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. Sinir krizi geçiren ve bağıran kadının sesi sebebiyle mahalleli rahatsızlık yaşadı. Ekiplerin sakinleştiremediği kadına öfkelenen bir apartman sakini ise, evinin penceresinden çıkıp küfürler ve tehditler savurdu. Sokak üzerindeki gerilimin artmasının ardından ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın ambulansa bindirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Gözaltı, Kavga, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kavga: Genç Biber Gazı ile Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:33
Fenerbahçe’den Talisca için sürpriz karar 20 milyon euroya rağmen kalıyor
Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar! 20 milyon euroya rağmen kalıyor
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
10:11
Fenerbahçe ve Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden servet
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden servet
09:26
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
09:06
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı Nepal’deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 10:44:32. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kavga: Genç Biber Gazı ile Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement