Eskişehir\'de Kavga: Genç Biber Gazı ile Gözaltına Alındı

Eskişehir'de bir apartman içerisindeki kavgaya müdahale eden polis ekiplerine mukavemet gösteren ve biber gazı ile etkisiz hale getirilen bir genç, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 23.40 sıralarında Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Buket Sokak üzerindeki Aydın Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmana dışarıdan gelen genç erkek şahıs ile bir dairenin sakinleri arasında henüz bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Gence biber gazı ile müdahale edildi

Madde ya da alkol etkisinde olduğu değerlendirilen genç erkek, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Ekiplerin biber gazı ile müdahale ettiği genç, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Bu esnada, gencin annesi olduğu belirtilen bir kadın da polis ekiplerine zorluk yaşattı.

Sinir krizi geçiren kadın sakinleştirilemedi

Sokak ortasında bağırıp kendisini yerden yere atan kadın, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. Sinir krizi geçiren ve bağıran kadının sesi sebebiyle mahalleli rahatsızlık yaşadı. Ekiplerin sakinleştiremediği kadına öfkelenen bir apartman sakini ise, evinin penceresinden çıkıp küfürler ve tehditler savurdu. Sokak üzerindeki gerilimin artmasının ardından ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın ambulansa bindirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.