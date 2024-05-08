Eskişehir\'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Eskişehir'de hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki kadının bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları 8'inci gününde aralıksız sürüyor.

Mihalıççık ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki alzheimer hastası Arife Sasa, 1 Mayıs günü hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kaybolmuştu. Kendisinden bir daha haber alamayan Sasa'nın yakınları kolluk kuvvetlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından bölgede jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye, Dorlion Arama Kurtarma(DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, İHH, Fırtına Arama Kurtara Derneği, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri sevk edilmişti.

Bölgede farklı dernek ve kurumların temsilcilerinden oluşan 200 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmalarını 8'inci gününde aralıksız devam ettiriyor. - ESKİŞEHİR