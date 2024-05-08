Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Eskişehir\'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Eskişehir'de hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kaybolan 75 yaşındaki kadının bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları 8'inci gününde aralıksız sürüyor.

08.05.2024 13:56  Güncelleme: 14:01
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Eskişehir'de hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki kadının bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları 8'inci gününde aralıksız sürüyor.

Mihalıççık ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki alzheimer hastası Arife Sasa, 1 Mayıs günü hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kaybolmuştu. Kendisinden bir daha haber alamayan Sasa'nın yakınları kolluk kuvvetlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından bölgede jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye, Dorlion Arama Kurtarma(DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, İHH, Fırtına Arama Kurtara Derneği, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri sevk edilmişti.

Bölgede farklı dernek ve kurumların temsilcilerinden oluşan 200 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmalarını 8'inci gününde aralıksız devam ettiriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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