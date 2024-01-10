Eskişehir\'de Kayıp Kişinin Ceset Parçaları Bulundu, Kardeşi Cinayeti İtiraf Etti

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Nazmi Önal'ın vücudundan parçaların bulunması ardından başlatılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan ve savcılık sorgusunda 'sigara içme' mevzusundan tartıştığı ağabeyini öldürdüğü itiraf eden erkek kardeşi Mevlüt Önal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nde annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan 64 yaşındaki Nazmi Önal'ın kaybolduğuna dair 26 Eylül 2023 tarihinde yakınları tarafından kolluk kuvvetlerine başvuru yapıldı. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Nazmi Önal'ın bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından kaybolduğu ilk günden itibaren arama çalışması başlatıldı.

Ceset parçaları bulundu

Nazmi Önal'ın kaybolmasından 25 gün sonra ise köy merkezinde kafa ve bacaklardan oluşan ceset parçaları bulundu. Ayağındaki platin sayesinde yakınları tarafından Nazmi Önal'a ait olduğu tespit edilen ceset parçaları, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan DNA eşlemesinin ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu Raporu ile bulunan ceset parçalarının kayıp olarak aranan Nazmi Önal'a ait olduğu kesinleşti.

Yakınlarının ifadelerine başvuruldu

Ceset parçalarının bulunmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan gizlilik kararı ve yayın yasağı ile birlikte Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, maktul Nazmi Önal'ın yakınlarının ifadelerine başvurulurken, köyde tespit edilen güvenlik kameraları incelendi.

Bulguların ardından maktulün kardeşi Mevlüt Önal gözaltına alındı

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şüpheli olduğu tespit edilen Nazmi Önal'ın erkek kardeşi Mevlüt Önal (57) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Önal, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunda 'sigara içme' mevzusundan tartıştıklarını söyleyerek cinayeti itiraf etti

Sevk edildiği Eskişehir Adliyesi'nde savcılık sorgusuna alınan Mevlüt Önal, çelişkili ifadelerde bulundu. İfadelerinin ardından ağabeyi Nazmi Önal ile aralarında, doktorun yasaklamasına rağmen sigara içmek istemesi üzerine tartışma çıktığını belirten Mevlüt Önal, cinayeti itiraf etti. Cinayet şüphelisi Önal, çıkan tartışmada ağabeyini ittirdiğini ve yere düşen Nazmi Önal'ın hareketsiz kaldığını, bunun üzerine paniklediğini söyledi.

Ağabeyinin cesedini kıyafetlerini çıkartarak dağlık alana atmış

Cinayet şüphelisi Mevlüt Önal'ın, hareketsiz kalan ağabeyinin cansız bedenini, dağlık alanda bulunan yabani hayvanların oraya attığını, üzerinden çıkarttığı kıyafetlerini ise alanda bulunan bir çatıda kiremitlerin altına sakladığını itiraf ettiği öğrenildi. İtirafın ardından Mevlüt Önal, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yer göstermesi amacıyla Yörükakçayır Mahallesi'ne götürüldü. Evlerinde ve dağlık alanda yapılan yer göstermede, Mevlüt Önal'ın cinayetin detaylarını anlattığı öğrenildi.

Cezaevine gönderildi

Yer göstermenin ardından tekrar Eskişehir Adliyesi'ne getirilen Mevlüt Önal, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hakim karşısına çıkan Mevlüt Önal, 'Kasten Üst Soyu Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR