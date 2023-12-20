 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de 'Mobil Göç Noktası' uygulaması başladı. - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de 'Mobil Göç Noktası' uygulaması başladı.

Eskişehir'de düzensiz göçle mücadele kapsamında faaliyete geçirilen Mobil Göç Noktası uygulaması başladı. Şehirde kurulan mobil noktalarda düzensiz göçmenlerin tespiti ve sınır dışı işlemleri gerçekleştiriliyor.

Eskişehir\'de \'Mobil Göç Noktası\' uygulaması başladı.
20.12.2023 - 12:25,
Abone Ol

Eskişehir'de, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi çerçevesinde faaliyete geçirilen 'Mobil Göç Noktası' uygulaması başladı.

Pilot bölge olarak 19 Temmuz'da faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası uygulaması, çalışmaların başarıya ulaşması sonucunda 4 Ekim'de Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da faaliyete geçmişti. Uygulama çerçevesinde İstanbul'da 38, İzmir'de 8, Ankara'da 5, Adana ve Bursa'da 3'er olmak üzere toplam 57 Mobil Göç Noktası aracı hizmet veriyordu. 1 Aralık itibariyle ise geriye kalan 25 büyükşehre daha Mobil Göç Noktası araçları gönderildi. Böylelikle 40 yeni aracın dahil edildiği uygulama çerçevesinde toplam 97 Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı. Eskişehir'de düzensiz göçmenlere yönelik süren çalışmaların hızlanması için 7 Aralık tarihinde Ulus Meydanı Parkı'nda Mobil Göç Noktası kuruldu. Şehrin farklı noktalarında kolluk birimleri tarafından düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancı şahısların mobil göç uygulama noktasında kimlik kontrolleri yapılıyor. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak adına mobil göç noktalarında yabancıların parmak izi sorgusu yapılırken, yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Türkiye, Pilot, Bursa, Göçmenler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 'Mobil Göç Noktası' uygulaması başladı. - Son Dakika


13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü

Son Dakika
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 13:33:13. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 'Mobil Göç Noktası' uygulaması başladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement