Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: İşletmelere İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: İşletmelere İşlem Yapıldı

Eskişehir\'de Okul Çevrelerinde Denetim: İşletmelere İşlem Yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimde, 52 işletme ve 108 şahıs kontrol edildi. Denetimlerde, ruhsatı olmayan bir işyerine işlem yapıldı ve 20 okul ziyareti gerçekleştirildi.

09.02.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimde, çok sayıda işletme ve şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 52 işletme denetlenirken, ruhsatı olmadığı belirlenen bir işyerine işlem yapıldı. Ayrıca 25 okul çevresi kontrol edilirken, 20 okul ziyareti geçekleştirildi. Denetimlerde, 108 şahsın kimlik sorgulamasının yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: İşletmelere İşlem Yapıldı - Son Dakika


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