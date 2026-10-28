Eskişehir'de otomobil sürücüsü, emekli polis iddiasıyla ceza yazdıracağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de otomobil sürücüsü, emekli polis iddiasıyla ceza yazdıracağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Eskişehir\'de otomobil sürücüsü, emekli polis iddiasıyla ceza yazdıracağını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eskişehir\'de otomobil sürücüsü, emekli polis iddiasıyla ceza yazdıracağını söyledi
Haber Videosu

Eskişehir Odunpazarı'nda motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışmada, otomobil sürücüsü emekli polis olduğunu iddia ederek motosikletliye ceza yazdıracağını söyledi. Taraflar sakinleşerek ayrılırken o anlar kask kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de trafikte yaşanan bir anlaşmazlıkta, kendisinin emekli polis olduğunu iddia eden otomobil sürücüsü, tartıştığı motosikletliye ceza yazdıracağını söyleyerek tepki gösterdi.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inerek motosikletlinin yanına gelen erkek şahıs, kendisinin emekli polis olduğunu belirterek, "Sana ceza yazdırırım" dedi.

Motosiklet sürücüsü ise şaşkınlık içinde, "Abi ben ne yaptım, neden ceza yazdırıyorsun" diyerek karşılık verdi. Karşı tarafın "Hadi git yavrum, vallahi ararım bak sana ceza yazdırırım" sözlerinin ardından taraflar bir süre sonra sakinleşerek olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o diyaloglar ise motosikletin kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
MotosikletOdunpazarıEskişehir3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Divriği’de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti Divriği'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:11:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de otomobil sürücüsü, emekli polis iddiasıyla ceza yazdıracağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei