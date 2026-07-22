Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Eskişehir\'de silahlı kavga: 3 yaralı
22.07.2026 21:54
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Odunpazarı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A., B.D. ve T.H. isimli şahıslar silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın zanlısı O.K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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