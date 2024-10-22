Eskişehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü

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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarparak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir- Ankara kara yolu Gündoğdu Mahallesi Kartal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. (27) idaresindeki 26 TU 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Takla atan araçta sıkışan sürücü ve yolcular itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralı olarak araçtan çıkartılan sürücü A.B. ile yolcular Nuriye Yaldız (27) ve Tuğba Aytekin (27), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nuriye Yaldız ve Tuğba Aytekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan sürücü A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR