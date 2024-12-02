Eskişehir'de Trajik Kaza: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Trajik Kaza: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti

Eskişehir\'de Trajik Kaza: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti

Mert Top, ani manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi ve yaşamını yitirdi.

02.12.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 18 yaşındaki Mert Top'un hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün 14.55'te Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AHA 283 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 18 yaşındaki Mert Top, ara sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarında bulunan beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoför kabininde sıkışan Mert Top, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki Mert Top, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç sürücünün hayatını kaybettiği kaza anları, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trajik Kaza: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:22:57. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Trajik Kaza: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.