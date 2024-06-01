Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2'si Polis 3 Araç Çarptı, 1 Kilogram 14 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2'si Polis 3 Araç Çarptı, 1 Kilogram 14 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Eskişehir'e uyuşturucu soktuğu şüphesiyle takibe alınan İran uyruklu bir şüpheli, polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçarken 3 araca çarpan şüpheli yakalandı ve aracında 1 kilogram 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

01.06.2024 16:45
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Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 2'si polis 3 araca çarpınca yakalandı

Yakalanan şahsın aracından 1 kilogram 14 gram metamfetamin ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e uyuşturucu soktuğu şüphesiyle takibe alınan ve polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan İran uyruklu Mılad S. isimli şüpheli, toplam 3 araca çarptıktan sonra yakalandı. Aracında 1 kilogram 14 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kente, Bursa'dan uyuşturucu madde getirdiği şüphesiyle takibe alınan, İran uyruklu Mılad S. yönetimindeki 06 MD 1258 plakalı otomobil Bursa-Eskişehir Karayolu 1. kilometresinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulmak istendi. Polisin 'Dur' ikazına uymayan, Mılad S. trafiğin akışının tersine doğru kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışırken 2 ayrı sivil polis aracına ve Batuhan G. isimli vatandaşın kullandığı 26 AFB 687 plakalı minibüse çarpan, otomobildeki Mılad S. yakalandı. Hafif yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mılad S.'nin aracında yapılan aramalarda bin 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, İran, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2'si Polis 3 Araç Çarptı, 1 Kilogram 14 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2'si Polis 3 Araç Çarptı, 1 Kilogram 14 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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