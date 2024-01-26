Eskişehir\'de Yol Bozukluğu Nedeniyle Kaza: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de yol bozukluğu yüzünden kontrolden çıkarak duvara çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Odunpazarı İlçesi Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Vehpi K. idaresindeki 26 ADF 150 plakalı otomobil, yol üzerindeki bozukluktan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Cadde üzerinde savrulan otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi.

Meydana gelen trafik kazasında sürücü Vehpi K. yaralanırken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Vehpi K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR