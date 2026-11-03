Eskişehir'deki sanayi sitesi kavgasında 1 yaralı, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eskişehir'deki sanayi sitesi kavgasında 1 yaralı, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir\'deki sanayi sitesi kavgasında 1 yaralı, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Eskişehir'deki sanayi sitesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla bacağından yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'deki sanayi sitesinde çıkan ve 1 kişinin tabancayla yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 75. Yıl Mahallesi Yunus Emre KOBİ Sanayi Sitesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan kavgada A.Ç. bacağından tabancayla vurularak yaralanmış, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde olaya karıştığı belirlenen E.T., M.T. ve E.M.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki sanayi sitesi kavgasında 1 yaralı, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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