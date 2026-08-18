Modem çetesinin yöntemi ifşa oldu: 116 milyonluk vurguna böyle imza attılar

Kendilerini kurumsal iletişim firması temsilcisi olarak tanıtıp vatandaşları asılsız beyanlarla kandırarak işlevsiz modem satan ve yaklaşık 116 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

"FİYATLAR ARTACAK" DİYE KORKUTTULAR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda dev bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şüphelilerin vatandaşları arayarak "İnternet altyapısı değişiyor, eski modemler kullanım dışı kalacak, geçiş yapılmazsa faturalarınız artacak" söylemleriyle baskı kurduğu ve kapıda ödeme yöntemiyle piyasa değerinin altında, altyapıya uyumsuz işlevsiz modemler sattığı tespit edildi.

TAM 116 MİLYON LİRALIK VURGUN

Bu yöntemle hesaplarına yaklaşık 116 milyon TL para girişi sağladığı belirlen şebekeye yönelik 14 Ağustos'ta Eskişehir merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 90 şüpheliden 82'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

53 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 43,5 milyon TL değerindeki 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa, 1 arsa ile 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.