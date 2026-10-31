Eskişehir Odunpazarı'nda çiçekçi dükkanındaki yangına itfaiye müdahale etti - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda çiçekçi dükkanındaki yangına itfaiye müdahale etti

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Eskişehir Odunpazarı\'nda çiçekçi dükkanındaki yangına itfaiye müdahale etti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Vişnelik Mahallesi'ndeki çiçekçi dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında işletme sahibi kadın gözyaşları içinde 'Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti' diyerek feryat etti, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de çiçekçi dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Gözyaşları içinde kalan işletme sahibi kadın, "Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti" diyerek feryat etti.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir çiçekçi dükkanında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken, çevreye yoğun miktarda duman saçıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı soğutma çalışmaları esnasında işletme sahibi kadın gözyaşları içinde kaldı. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kadın, "Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti" diyerek feryat etti.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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