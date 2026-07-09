Eskişehir'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bunalıma girdiğini söyleyen bir kişi, gözünü kırpmadan kendi karnına bıçak sapladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Çetinsoy Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir erkek şahıs, kendi karnına bıçak sapladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü - Son Dakika
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