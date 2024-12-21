Estetik Ameliyatında İhmal İddiası - Son Dakika
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Estetik Ameliyatında İhmal İddiası

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti; eşi hastaneyi suçladı.

21.12.2024 23:21
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Estetik için gittiği hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Özkan'ın eşi: "Ölüme kadar götürecek ihmaller var"

BURSA - Bursa'da karın gerdirme ameliyatı için İstanbul'daki gittiği bir özel hastanede hayatını kaybeden, 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın eşi, "Ölüme kadar götürecek ihmal var" dedi.

Bursa'da 8 yıl önce dünya evine giren Neşe Özkan (27), bir arkadaşının personel indirimi yapacağını söylemesi ve tavsiyesi üzerine polis memuru olan eşi İskender Özkan ile birlikte 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Özel Bilge Hastanesinde karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu için ameliyat masasına yattı. İddiaya göre, 17 yaşında kalbi delik olduğu için bir operasyon geçiren Özkan, doktorların yeterli tahkikatı sağlamamı ve ihmali üzerine 5 saat süren ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Özkan'nın yakınları doktorlardan şikayetçi olurken, genç kadının polis memuru olan eşi İskender Özkan ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eşinin ölümünden hastaneyi sorumlu tutuna Özkan, "Hastanede ameliyatı yapan doktor ve anestezi doktorundan şikayetçi oldum. Hastane ve estetik firmasının yetersizliği benim eşimin canına mal oldu" diye konuştu.

"Yüzde yüz ihmal var"

"Öncelikle eşimin ölümünden Vita Estetik firması ve Özel Bilge Hastanesi sorumludur. Özel Bilge hastanesinde ameliyat olduk. Hastanede ameliyat yapan doktor ve anestezi doktoru eşimle konuştular. Eşimin durumunu sordular. Daha önceki ameliyatlarını sordular. Her zaman sorulan soruları eşime de sordular. Eşim de 17 yaşında kalp kapama, kalpteki deliği kapama ameliyatı olduğunu sonrasında doktorunun kendisine iyileştiğini söylediğini ifade etti. Orada anestezi doktoruna söyledi. Anestezi doktoru da üstünden yeterince zaman geçmiş o sorun olmaz şeklinde bir beyanda bulundu eşime. Bir doktor bize bunu söylüyorsa. yani güvenebileceğim daha üst bir merci yoktur. Ben ikna oldum. Bu soruya eşim de aynı şekilde ikna oldu.

"Kalbiyle ilgili bir tetkik olmadığını fark ettik"

Ancak hastaneden aldığım evrakları incelediğimde kalbiyle alakalı bir tetkik yapılmadığını fark ettim. Yani eşimin kanını aldıkları sırada veya diğer odalara girdiği sırada ultrason çekildiğini, röntgen çekildiğini biliyorum ama EKG çekildiğini bilmiyorum. Bunun çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben burnumdan ameliyat olduğum da EKG çekildi fakat eşimin kalp rahatsızlığı olmasına rağmen EKG'si çekilmedi. . Ancak burada ölüme götürebilecek kadar bir ihmal olduğunu görebiliyorum. Çünkü bu ameliyat birçok insanın olduğu ve kolaylıkla geçen girip çıktığı ve işin sonunda ölümü düşündükleri bir ameliyat olmadığını biliyorum"

"Eşim çocuklarını, hayatını çok seven bir insandı"

Böyle bir risk olduğunu bilseydi eşim zaten bu riski

"Eşimin ameliyat sırasında yanlış bir işlem, yetersiz ekipmanlar ve insanlar tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Burada şunu söylemiyorum. Kasıtlı yapılmış bir işlemdir demiyorum. Böyle bir iddiada bulunmuyorum. Ancak burada sonunda ölebilecek yani ölüme götürebilecek kadar bir ihmal olduğunu görebiliyorum. Eşim çocuklarını, hayatını çok seven bir insandı. Böyle bir risk olduğunu bilseydi eşim zaten bu riski almazdı onu çok iyi tanıyorum. Yani Vita Estetik firması ve Bilge Hastanesinin yetersizliği eksikliği yüzünden benim eşimin öldüğünü düşünüyorum. Hastanenin şöyle bir beyanı var. Eşimin uyandıktan sonra, konuştuktan sonra fenalaştığı yönünde. Sonrasında da evraklarda gördüğüm kadarıyla anestezi doktorunu evinden çağırmışlar. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Eşimin ameliyatı sırasında anestezi doktoru ya ameliyathanede değil, ya da sonradan ameliyathaneye girdi. Başta girdi, uyuttu ve sonradan çıktı. Ameliyatı takip etmedi. Uyandırmada bulunmadı. Kamera kayıtları ameliyathanenin kamera kayıtları emniyette mevcut. İncelenmesini talep ettim. Anestezi doktorunun hangi saatler arasında ameliyathanenin içinde olduğuna dair. Burada yüzde yüz bir ihmal var. Burada yüzde yüz bir Genç kadından geriye 10 ay önce bir televizyon programında katıldığı yarışmada eşiyle tanışma ve evlilik hikayesini anlattığı görüntüler kaldı. Özkan'ın babaevine getirilen cenazesi, Demetevler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Demetevler mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Estetik Ameliyatında İhmal İddiası - Son Dakika

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