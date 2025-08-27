Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Durmuş köyünde ev sahibi S.A. ile kiracı A.E. arasında 2 gün önce bozulan kombi yüzünden tartışma çıktı.

KOMBİ TARTIŞMASINDA EV SAHİBİNİ HASTANELİK ETTİ

Ev sahibi S.A. kombiyi kiracının yaptırması gerektiğini, kiracı ise ev sahibinin yaptırması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine çıkan kavgada kiracı A.E., sert bir cisimle ev sahibi S.A.'nın kafasına vurdu. Aldığı darbe ile yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kiracı ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

5 KİŞİ CADDE ORTASINDA SOPALARLA DÖVDÜ, BU KEZ KİRACI HASTANELİK OLDU

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kiracı A.E. serbest bırakıldı. Şahsın serbest kaldığını duyan ev sahibi S.A.'nın yakınları şahsa cadde ortasına sopalarla saldırdı. 5 kişinin saldırdığı kiracı, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler ile yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.