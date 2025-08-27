Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü - Son Dakika
Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü

Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü
27.08.2025 21:02
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ev sahibi ve kiracı arasında bozuk kombi yüzünden çıkan tartışma hastanede bitti. Başına sert bir cisimle vurarak ev sahibini hastanelik eden kiracı, cadde ortasında ev sahibinin yakınları tarafından sopalı saldırıya uğradı. Aldığı darbeler sonucu kiracı da hastanelik olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Durmuş köyünde ev sahibi S.A. ile kiracı A.E. arasında 2 gün önce bozulan kombi yüzünden tartışma çıktı.

KOMBİ TARTIŞMASINDA EV SAHİBİNİ HASTANELİK ETTİ

Ev sahibi S.A. kombiyi kiracının yaptırması gerektiğini, kiracı ise ev sahibinin yaptırması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine çıkan kavgada kiracı A.E., sert bir cisimle ev sahibi S.A.'nın kafasına vurdu. Aldığı darbe ile yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kiracı ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü

5 KİŞİ CADDE ORTASINDA SOPALARLA DÖVDÜ, BU KEZ KİRACI HASTANELİK OLDU

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kiracı A.E. serbest bırakıldı. Şahsın serbest kaldığını duyan ev sahibi S.A.'nın yakınları şahsa cadde ortasına sopalarla saldırdı. 5 kişinin saldırdığı kiracı, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler ile yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü

O ANLAR KAMERADA

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü - Son Dakika
