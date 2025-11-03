Evinde silahla vurulmuş halde bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti

03.11.2025 15:05
Samsun'un İlkadım ilçesinde 81 yaşındaki Bayram Karavin, evinin mutfağında başından vurulmuş olarak bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Karavin (81), evinin mutfağında sandalyede oturur vaziyette, masaya yığılmış halde yakınları tarafından kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasının arka sağ kısmından girip sol alnının üst kısmından çıkan kurşunla ağır yaralandığı belirlenen Karavin, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:46
14:43
13:59
13:46
13:30
13:13
