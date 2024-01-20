 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'ın istihbarat elamanı Mersin'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'ın istihbarat elamanı Mersin'de yakalandı

Mersin'de polisin yaptığı çalışmada kaçak yollarla Türkiye'ye gelen eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ'ın yabancı uyruklu istihbarat elemanı yakalanıp, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışmada, Suriye'de DEAŞ içerisinde istihbarat elemanı olarak faaliyet yürüten Baker Alomar'ın kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan şüphelinin misilleme amacıyla eylem yapabileceği bilgisi üzerine polis operasyon düzenledi ve şüpheli yakalanarak tutuklandı.

20.01.2024 - 09:13,  Güncelleme: 09:15
Abone Ol

Mersin'de polisin yaptığı çalışmada kaçak yollarla Türkiye'ye gelen eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ'ın yabancı uyruklu istihbarat elemanı yakalanıp, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada Suriye'nin Halep, Münbiç ve Kobane kentlerinde DEAŞ içerisinde istihbarat elemanı olarak faaliyet yürüten yabancı uyruklu Baker Alomar'ın kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bulunduğu belirlenen örgüt üyesinin misilleme amacıyla eylem yapabileceği yönünde bilgiler de elde eden polis operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Eylem hazırlığındaki DEAŞ\'ın istihbarat elamanı Mersin\'de yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Mersin, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eylem hazırlığındaki DEAŞ'ın istihbarat elamanı Mersin'de yakalandı - Son Dakika


11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı

Son Dakika
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:12:00. #1.13#
SON DAKİKA: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'ın istihbarat elamanı Mersin'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement