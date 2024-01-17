Eyüpsultan'da 2 kuzenini öldüren sanığa 2 kez müebbet ile 8 yıl 4 ay hapis cezası

İSTANBUL - Eyüpsultan'da tartıştığı 2 kuzenini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Mumcu'nun davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı 2 kez müebbet ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eyüpsultan'da 28 Temmuz 2021'de tartıştığı kuzenlerini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Ali Mumcu'nun İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava karara bağlandı.

"Olayın bu boyuta geleceğini bilmiyordum"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Mumcu, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, ben bu olayın bu boyuta geleceğini bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Mumcu'yu, Cahit Mumcu ile Cevdet Mumcu'ya yönelik 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini sanık yararına takdiri hafifletici neden kabul eden heyet, bu cezayı ayrı ayrı müebbet hapis cezasına indirdi. Heyet, sanık Mumcu'yu Mehmet Yaşar Mumcu'ya yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdiri indirim de uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 10 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 2 kez müebbet hapis ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Mumcu'nun tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Mütalaadan

Açıklanan mütalaada, olay günü Mehmet Yaşar Mumcu'nun asker eğlencesinin olduğunu, eğlenceye katılan Cevdet ve Cahit Mumcu'nun daha sonra eğlenceden ayrıldığını, sanık Ali Mumcu'nun elindeki poşet içerisinde bulunan silahla teyzesinin oğlu Cahit Mumcu'nun evine gittiğini ve bir süre birlikte yürüdüklerini aktardı.

Olay öncesi ölenleri tehdit ettiği ve cinayeti tasarladığı belirtildi

Açıklanan mütalaada, Ali Mumcu'nun silahla Cahit Mumcu'ya birkaç el ateş ettiği, engel olmaya çalışan Mehmet Yaşar Mumcu ile babası Cevdet Mumcu'ya da birkaç el ateş ettiği ve sanığın olaydan önce Cevdet ve Cahit Mumcu'yu tehdit ederek bu nedenle cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Açıklanan mütalaada, sanık Ali Mumcu'nun, 'tasarlayarak kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.